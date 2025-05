Criminoso engana inquilinos com falso aluguel em MS e foge para o Paraguai

A Polícia Civil de Dourados apura desde o início do ano um esquema de estelionato envolvendo falsos anúncios de aluguel de imóveis nas redes sociais. As vítimas eram induzidas a depositar um valor de “sinal” para garantir a locação, mas após o pagamento, o golpista apagava todos os rastros e sumia com o dinheiro.

O golpe funcionava de forma simples e eficiente: o autor criava perfis falsos em redes sociais, onde publicava ofertas atraentes de casas ou estabelecimentos comerciais disponíveis para aluguel em Dourados. As postagens incluíam fotos reais dos imóveis, descrição detalhada e um número de contato.

Assim que algum interessado manifestava interesse, o criminoso iniciava a negociação e pedia um valor adiantado como garantia de reserva do imóvel. Logo após o depósito, o perfil era deletado e o anúncio removido, deixando os inquilinos lesados e sem qualquer acesso ao imóvel.

Após meses de investigação, a 2ª Delegacia de Polícia Civil identificou o responsável pelos golpes: um homem de 23 anos, morador do bairro Jardim Canaã I, com vasto histórico criminal. A Justiça autorizou mandado de busca e apreensão, cumprido nesta semana, mas o investigado não foi encontrado, pois fugiu para o Paraguai tentando escapar da responsabilização penal.

Em nota, a Polícia Civil reforçou o alerta à população quanto ao aumento de golpes praticados pela internet, sobretudo envolvendo transações de compra, venda ou aluguel de bens e imóveis. A recomendação é que os cidadãos verifiquem a procedência dos anúncios, evitem pagamentos antecipados sem confirmação presencial e desconfiem de propostas com preços muito abaixo do mercado.