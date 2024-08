Delegada é morta e noivo acaba preso como principal suspeito após tentar despistar polícia

A Polícia Civil da Bahia prendeu em flagrante Tancredo Neves Feliciano de Arruda, noivo da delegada Patrícia Neves Jackes Aires, pelo crime de feminicídio após o corpo da delegada ser encontrado em seu veículo na manhã deste domingo (11). Patrícia foi localizada sem vida no banco do carona de um Jeep Renegade branco, em uma área de mata próxima à BR-324, no município de São Sebastião do Passé.

Segundo informações do portal BNEES, Tancredo havia relatado à Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA) que ele e Patrícia foram interceptados por dois homens armados na BR-101, na altura de Sapeaçu, quando se dirigiam a Salvador. Segundo ele, após ser deixado na BR-324, ele acionou as autoridades e informou que a delegada havia sido sequestrada.

No entanto, durante as investigações, a polícia descobriu que o crime provavelmente ocorreu na residência de Patrícia, em Santo Antônio de Jesus, onde foram encontradas manchas de sangue. A versão do sequestro, apresentada por Tancredo, teria sido criada para despistar as investigações.

Em uma nota oficial, a Polícia Civil da Bahia confirmou a prisão do suspeito e afirmou que ele foi autuado pelo crime de feminicídio. As investigações ainda estão em andamento, com perícias sendo realizadas e imagens de câmeras de vigilância sendo analisadas para esclarecer todos os detalhes do crime.

A Polícia Civil da Bahia também emitiu uma nota de pesar lamentando profundamente a morte da delegada Patrícia. A Delegada-Geral, Heloísa Campos de Brito, expressou sua tristeza pela trágica perda e assegurou que todos os recursos e esforços estão sendo dedicados para esclarecer o caso. Patrícia, que ingressou na instituição em 2016, era uma profissional respeitada e atuava como plantonista em Santo Antônio de Jesus.

NOTA DE PESAR

"A Polícia Civil da Bahia lamenta profundamente a morte da delegada Patrícia Neves Jackes Aires, de 39 anos. A instituição está empenhada com todos os seus departamentos para esclarecer plenamente as circunstâncias do caso e realizar todas as providências de polícia judiciária cabíveis. Um homem, companheiro da servidora, foi autuado em flagrante na manhã deste domingo por feminicídio.

A Delegada-Geral da Polícia Civil da Bahia, Heloísa Campos de Brito, compartilha o luto com família e amigos. “Um dia de muita tristeza na nossa instituição, com uma trágica perda para todos nós. Estamos dedicando todos os nossos recursos e esforços para dar a resposta necessária a esse crime terrível contra Patrícia Jackes”, declarou.

Patrícia tomou posse em 2016, sendo designada em seguida para a Delegacia Territorial de Barra. Posteriormente, serviu em Maragogipe e São Felipe, antes de ser lotada em Santo Antônio de Jesus, onde atuava como plantonista".