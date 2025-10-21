Desaparecido há 4 dias, César é morto a pauladas e enterrado em cova rasa

O corpo de César Torquini de Oliveira, de 42 anos, foi achado nesta 3ª feira (21.out.25), enterrado em cova rasa às margens do Córrego do Touro, em Naviraí (MS).

Uma amiga de César disse que ele desapareceu na madrugada de sábado (18.out.25), quando teria informado que iria levar a sobrinha de um amigo a um procedimento médico em Dourados — cidade a 137,8 km.

Passadas as 48h, a Polícia Civil iniciou as diligências que levaram à Wagner André dos Santos Souza, de 28 anos, o amigo que viajaria com César.

Segundo os investigadores, Wagner deu informações conflitantes, afirmando que César teria desmarcado a viagem na noite anterior ao desaparecimento, o que levantou desconfiança.

Nesta manhã, as buscas levaram os policiais aos fundos da residência da vítima.

O corpo de César foi encontrado enterrado às margens do Córrego do Touro, coberto por terra e galhos, numa aparente tentativa de ocultação.

A perícia técnica constatou que a vítima foi morta com golpes na cabeça, indicando o uso de extrema violência.

Wagner foi preso em flagrante.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como roubo qualificado com resultado morte (latrocínio) e destruição ou ocultação de cadáver.

O suspeito está à disposição da Justiça, e a investigação prossegue para determinar a motivação exata do crime.

César morava na residência com sua mãe, que, segundo informações, está em período de recuperação de uma cirurgia cardíaca.