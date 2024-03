Desaparecido há 5 dias, segurança Juilson é encontrado morto

O corpo do segurança Juilson Gabriel de Oliveira, de 32 anos, foi encontrado no início da noite da 3ª.feira (12.mar.24).

Conforme familiares, desapareceu quando fazia uma trilha nos arredores da Cachoeira do Ceuzinho, às margens de uma estrada vicinal acessada pela BR-080.

Desde o dia do desaparecimento, familiares e diversos socorristas do Corpo de Bombeiro, além de cachorros farejadores estavam à procura do rapaz.

Equipes da Polícia Científica, assim como do Corpo de Bombeiros Militar, PM (Polícia Militar) e da funerária, foram acionadas para a retirada do corpo, por volta das 18h30. O local é considerado de difícil acesso.