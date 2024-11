Diretor de escola oferecia presentes para estuprar alunas de 13 anos

Uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) realizada na 2ª feira (04.nov.24), resultou na prisão preventiva de um homem de 55 anos, acusado de estupro de vulnerável.

A captura ocorreu no município de Baturité, localizado na Área Integrada de Segurança 15 (AIS 15).As investigações, conduzidas pela Delegacia Regional de Baturité, revelaram que o suspeito, que ocupa o cargo de diretor em uma instituição de ensino da rede municipal, abusava de meninas entre 13 e 14 anos.

Segundo as apurações, ele se utilizava da proximidade com as vítimas e frequentemente as presenteava para facilitar os crimes. Após a confirmação das denúncias, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do homem, que foi autorizada pelo Poder Judiciário.

Com o mandado em mãos, os policiais conseguiram efetuar a prisão do suspeito, que agora se encontra à disposição da Justiça. As investigações continuam.