Dono de loja em shopping é preso por abusar de 2 meninas na Capital

Um empresário dono de uma loja de brinquedos em um shopping de Campo Grande foi preso nesta 2ª feira (27.jan.25), acusado de abusar sexualmente de duas meninas de 8 e 9 anos.

O crime ocorreu durante a manhã, dentro da loja, onde o homem teria oferecido fichas para que as crianças jogassem em máquinas de diversão. As meninas, que estavam acompanhadas da irmã mais velha, relataram que uma delas foi levada para uma sala administrativa, onde o proprietário a colocou no colo e tocou suas partes íntimas.

Assustada, a criança saiu rapidamente e contou à amiga, que imediatamente procurou a irmã para relatar o ocorrido. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, o empresário negou as acusações, alegando que as meninas haviam entrado na loja acompanhadas e que uma delas teria sugerido um beijo.

Ele apresentou imagens de câmeras de segurança, mas estas não cobrem o interior da sala onde os supostos abusos ocorreram. Todos os envolvidos foram levados à delegacia para prestar depoimento.