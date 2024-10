Dupla de moto mata homem com duas facadas nas costas na frente do pai

Um homem identificado como Nielson Olmedo, de 31 anos, morreu após ser esfaqueado na madrugada de domingo (20.out.24), em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande. A vítima chegou a ser transferida para um hospital na Capital, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com as informações, Nielson seguia de bicicleta com o pai pelo bairro São Bento quando, no cruzamento das ruas Marechal Deodoro e João Márcio Ferreira Terra, dois homens em uma moto preta se aproximaram e avançaram contra ele.

O passageiro da moto desceu e desferiu duas facadas nas costas da vítima, fugindo a pé em seguida. Nielson foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Sidrolândia em estado grave e transferido para Campo Grande, mas não resistiu. A Polícia Civil investiga o caso.