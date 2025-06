Em hospital militar, soldado da PM é preso por chamar médico capitão de 'você'

O soldado Lucas Neto, da Polícia Militar de São Paulo, foi preso na 4ª.feira (18.jun) após uma consulta médica no Hospital da PM. Ele teria virado as costas para um capitão e usado o termo “você” durante o atendimento.

A advogada de Neto, Fernanda Borges de Aquino, acompanhava o policial no hospital. Segundo ela, médicos militares vinham negando atestados condizentes com o quadro clínico do soldado.

Para registrar a conduta dos médicos, a advogada começou a filmar o atendimento. Um capitão identificado como Cavalcante se incomodou e mandou ela sair da sala, dizendo estar “intimidado”.

No fim da consulta, Neto reclamou da atitude do oficial. “O que o senhor fez, não se faz”, teria dito. Em seguida, pediu autorização para sair da sala e foi liberado por uma major.

Mesmo assim, o capitão deu voz de prisão ao soldado, alegando desrespeito. Três tenentes testemunharam a favor do capitão, reforçando que Neto o havia ofendido.

Fernanda e outro advogado, Mauro Ribas Junior, ouviram as gravações do atendimento e constataram que não houve desrespeito. Eles então deram voz de prisão ao capitão por denunciação caluniosa e aos tenentes por falso testemunho.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que o caso está sob investigação.

Neto foi autuado por desrespeito a superior, mas já foi liberado.

Segundo a defesa, as provas mostraram que o soldado agiu corretamente e que os oficiais tentaram acobertar o abuso. “Eles queriam passar a mão no que o oficial fez”, disse Fernanda.

O caso está sendo apurado por meio de Inquérito Policial Militar. A gravação feita pela advogada é uma das principais peças da defesa.