Empresário Djone é morto pelo sogro ao defender esposa agredida em MS

Djone Santos Cabral, de 37 anos, empresário e proprietário de uma empresa de ar-condicionado, foi morto a tiros pelo sogro no último sábado (25) em Jardim, a 239 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu na chácara do sogro, onde a vítima tentava intervir em uma discussão entre a esposa e o pai dela.

Segundo relatos de testemunhas, o sogro, irritado após a intervenção de Djone, foi até sua caminhonete, pegou uma arma de fogo e disparou contra o genro. O tiro atingiu o peito de Djone, que chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Marechal Rondon, mas não resistiu aos ferimentos.

Informações apontam que, inicialmente, o sogro teria ameaçado atirar na própria filha, mas Djone interveio para protegê-la, tornando-se o alvo do disparo. Após o crime, o acusado fugiu do local. As Polícias Militar e Civil fazem buscas para localizá-lo. O caso é investigado.