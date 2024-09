Estagiárias do INSS liberavam consignados e descontavam valor dos beneficiários

A Polícia Federal e a Coordenação de Inteligência Previdenciária (Coinp), do Ministério da Previdência Social, deflagraram na manhã desta 5ª feira (12.set.24) a Operação Ubiquidade.

A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa responsável pela liberação fraudulenta de benefícios previdenciários para viabilizar empréstimos consignados indevidos, posteriormente descontados dos proventos dos beneficiários, sem o consentimento deles.

A operação cumpre quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 34ª Vara Federal de Maracanaú (CE), sendo três no município de Maracanaú e um em Pacatuba.

A investigação revelou a participação de duas estagiárias da Agência da Previdência Social de Maracanaú, que estariam envolvidas na liberação indevida de benefícios para facilitar a contratação dos empréstimos fraudulentos.

Os suspeitos poderão responder por crimes como organização criminosa, estelionato previdenciário e inserção de dados falsos nos sistemas do INSS. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. As investigações continuam com a análise do material apreendido, e as autoridades buscam identificar outros membros envolvidos no esquema.