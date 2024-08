Estudante é preso em Corumbá por armazenar pornografia infantil em pastas secretas

A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), em parceria com a Delegacia de Atendimento à Infância e à Juventude (Daiji) de Corumbá, a 429 quilômetros de Campo Grande, deflagrou a 22ª fase da Operação Sentinela, que resultou na prisão em flagrante de um jovem de 18 anos por armazenar material de abuso sexual infantil.

A operação, denominada "Sentinela", é uma iniciativa contínua da DEPCA, focada na repressão à exploração sexual de crianças e adolescentes por meio do monitoramento constante de atividades ilícitas no ambiente virtual. As investigações da DEPCA são realizadas em colaboração com o National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) dos Estados Unidos e com a Polícia Federal.

Na manhã de 5ª feira (8.ago.24), policiais da DEPCA deram início à 22ª fase da operação, após investigações do Núcleo de Inteligência Policial (NIP/DEPCA) identificarem um estudante de 18 anos, residente no bairro Jardim Aeroporto, em Corumbá. O jovem estava armazenando centenas de arquivos contendo material de abuso sexual infantil em ambiente cibernético. A investigação, que durou cerca de seis meses, resultou na expedição de um mandado de busca e apreensão.

O suspeito foi localizado após ser identificado por sua intensa atividade online, incluindo acesso a sites da Dark Web e armazenamento de uma grande quantidade de vídeos e fotos de conteúdo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Ele mantinha os arquivos em pastas secretas protegidas por senha para disfarçar sua atividade ilegal. O jovem foi detido e levado à Daiji, onde teve sua prisão em flagrante formalizada, e seu celular foi apreendido para análise no Instituto de Criminalística.