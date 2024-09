Estuprador dentro de casa: pai engravidou filha e violentou enteada

Um homem é suspeito de ter engravidado a filha de 12 anos de idade e também é investigado por estuprar continuamente a enteada, por ao menos quatros seguidos. Os casos são investigados pelo delegado Maurício Vargas, da Delegacia de Polícia Civil de Aral Moreira, a 372 quilômetros de Campo Grande.

Nesta 3ª feira (10.set.24), a polícia realizou a exumação de um feto de sete meses, com o objetivo de colher material a fim de realizar uma comparação genética para confirmar a paternidade. O bebê, que acabou morrendo, seria fruto da violência sexual cometida pelo homem contra a própria filha.

“ A ação [exumação] tem a intenção de colher o material para a realização de exames de comparação genética, pois o feto, segundo a investigação, é fruto de um estupro de vulnerável. O principal suspeito é o pai da vítima, que a engravidou quando ela tinha 12 anos de idade. O suspeito também responde por outro inquérito, onde é acusado de estuprar a enteada rotineiramente durante quatro anos seguidos”, afirmou o delegado.

Exumação

A Delegacia de Polícia Civil de Aral Moreira, realizou nesta 3ª feira a exumação de um feto como parte das investigações sobre um crime de estupro de vulnerável ocorrido em 2022. O procedimento, conduzido por peritos criminais e um médico legista, teve como objetivo a coleta de material genético para auxiliar na apuração do caso.

A exumação foi autorizada pela Justiça para obter provas biológicas que possam confirmar a autoria do crime. O delegado Maurício Vargas, que lidera as investigações, afirmou que a ação é uma etapa essencial para garantir a identificação do responsável. “Nossa prioridade é garantir que a justiça seja feita e que o responsável seja devidamente identificado e punido. Contamos com a perícia para analisar os restos mortais do feto e buscar qualquer indício que possa colaborar com a investigação”, explicou.

O laudo pericial deverá ser finalizado nas próximas semanas e pode fornecer informações cruciais para o avanço da investigação, que permanece em sigilo.