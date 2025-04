Ex-marido mata funcionária a tiros dentro do Atacadão

Sílvia Barros, de 60 anos, foi morta a tiros na manhã desta 5ª.feira (24.abr.25), dentro de um estabelecimento comercial no Setor Empresarial, em Goiânia (GO). O autor dos disparos foi o ex-marido dela, Valdinez Borges de Oliveira, de 62 anos, que cometeu suicídio logo em seguida.

O crime aconteceu por volta das 9h, no interior de uma loja da rede Atacadão, na Avenida Perimetral Norte.

De acordo com a Polícia Civil, o casal havia se separado há cerca de quatro meses após 36 anos de união.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Carlos Alfama, o homem tentou reatar o relacionamento algumas vezes, sem sucesso. Ele foi até o local de trabalho da vítima e a matou com disparos de arma de fogo.

"Não há relatos de ameaças, não há nenhum registro de violência física da parte dele antes desse fato de hoje. Os próprios familiares e amigos dela que estiveram aqui no local relataram que ela mesmo dizia que nunca tinha sido vítima de violência física", afirmou Alfama.

Ainda de acordo com o delegado, embora não houvesse histórico de agressões físicas, o casal vivia em conflito. Familiares informaram que havia brigas e trocas de ofensas frequentes, o que teria motivado o fim da relação.

A arma usada no crime, segundo a investigação, não estava registrada em nome do autor. A polícia apura como Valdinez teve acesso ao armamento, já que ele também não possuía porte legal.

O 13º Batalhão da Polícia Militar foi acionado e encontrou os corpos de Sílvia e Valdinez caídos no chão, já sem vida. A Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem) trata o caso como feminicídio.

Em nota, o Atacadão lamentou o ocorrido: "A rede lamenta profundamente o ocorrido. Informa que está oferecendo toda assistência necessária aos familiares, e que também está colaborando com as autoridades competentes para a investigação do caso".