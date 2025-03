Facção enviava drogas de MS para outros estados em rede do tráfico

A Polícia Civil de Goiás deflagrou na 5ª feira (27.mar.25) a Operação Nexus II, com cumprimento de mandados também em Campo Grande . A ação é parte da Operação Narke, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e tem como objetivo desarticular uma organização criminosa interestadual envolvida no tráfico de drogas.

Ao todo, foram expedidos 15 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão, cumpridos em cidades de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande, principal ponto de origem da maconha que abastecia a rede criminosa, conforme apontam as investigações.

A operação é um desdobramento da Nexus I, realizada em setembro de 2024, que resultou em nove prisões, apreensão de 80 quilos de maconha e sentenças que somaram 70 anos de prisão. A partir da análise dessas prisões, a polícia identificou uma cadeia de distribuição com base no Mato Grosso do Sul, responsável por enviar entorpecentes para Goiás e Minas Gerais.

Nesta nova fase, a polícia executou quatro mandados de prisão preventiva e 11 de prisão temporária, além de ações de sequestro de valores oriundos da venda de drogas. As diligências foram cumpridas nas cidades de Rio Verde, Caçu, Castelândia, Quirinópolis, São Simão e Cachoeira Alta (GO), Campo Grande (MS) e Uberaba (MG).

A operação foi conduzida pelo Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) da 8ª Delegacia Regional de Polícia de Rio Verde (GO), com o apoio de forças de segurança estaduais e federais. A ação reforça o combate integrado ao narcotráfico entre os estados e o desmantelamento de redes criminosas que atuam de forma articulada em diferentes regiões do país.