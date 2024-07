Família procura Aline, mulher autista que desapareceu em Chapadão do Sul

Aline Pereira da Silveira, uma mulher autista e deficiente intelectual de 34 anos, está desaparecida desde a última 2ª.feira (8.jul.24), quando saiu de sua casa localizada no bairro Esplanada, em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul.

Ao MS Notícias, a sobrinha de Aline explicou que a mulher mora em Chapadão do Sul há cerca de dois meses, quando o Conselho Tutelar de Bataguassu trouxe Aline e seu bebê de apenas 3 meses para morar com a irmã, que detém a guarda da criança.

Aline tem um bebê de apenas três meses | Foto: Arquivo familiar

A sobrinha relata que na 2ª.feira (8.jul) Aline teve um surto e saiu correndo sozinha em direção à rua. Em seguida, a família recebeu a informação de que Aline foi vista comprando um salgado em um barzinho chamado 'Vaca Parida', na BR-306, onde também foi vista pedindo carona sentido Cassilândia.

No mesmo dia (8.jul), a família registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia Civil de Chapadão do Sul, informando o sumiço de Aline. Conforme a sobrinha, no momento do desaparecimento, Aline vestia um casaco cor de rosa, o mesmo da foto abaixo:

Aline estava vestida com um casaco rosa | Foto: Arquivo familiar

Ainda conforme a familiar, na 3ª.feira (9.jul.24), Aline teria ligado para uma amiga, informando que iria para Bataguassu (MS), cidade onde morava antes de se mudar para Chapadão do Sul.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Aline pode ser passada para sua irmã, Luciana Nunes que disponibilizou o número (67)99931-1587.