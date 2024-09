Fazendeiro que abandou gado para morrer atolado vira alvo da Justiça

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu uma investigação para apurar denúncias de maus-tratos a um rebanho de aproximadamente mil bovinos na Fazenda Alvorada, localizada no município de Rio Verde de Mato Grosso, a 194 quilômetros de Campo Grande. A propriedade, pertencente um pecuarista da região, é alvo de um inquérito civil instaurado pela Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Rio Verde.

O promotor de Justiça Matheus Bukcer notificou o proprietário para que apresente informações sobre as medidas adotadas para cessar os maus-tratos, solicitando também um relatório acompanhado de registros fotográficos que comprovem as providências. Além disso, foi proposto um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), que visa resolver os danos ambientais de forma consensual.

A situação ganhou destaque após uma ação da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Coxim, que prendeu o fazendeiro no último dia 8 de setembro, em Campo Grande. A prisão ocorreu durante uma investigação da PMA, que identificou animais mortos e em estado de agonia às margens do rio Taquari, uma área do Pantanal fortemente afetada pela seca.

A propriedade foi descrita como abandonada, sem pastagem, alimentos ou água para o gado, agravando a situação dos animais. A investigação do MPMS segue em andamento, com foco na adoção de medidas que garantam o bem-estar dos animais e a preservação ambiental da região.