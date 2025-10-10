Filha é presa por encomendar morte do pai com feijoada envenenada no Rio

A Polícia Civil prendeu duas mulheres suspeitas de envolvimento na morte de Neil Corrêa da Silva, de 65 anos, ocorrida em abril deste ano em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A filha da vítima, Michele Paiva da Silva, de 42 anos, estudante de Direito, é acusada de ter planejado o crime e contratado Ana Paula Veloso, moradora de Guarulhos (SP), para executar o envenenamento.
Segundo as investigações, Michele teria bancado a viagem de Ana Paula até o Rio de Janeiro, onde a dupla ofereceu à vítima uma feijoada misturada com veneno. Horas depois da refeição, Neil passou mal e morreu. Embora a certidão de óbito cite causas naturais, como insuficiência respiratória e parada cardiorrespiratória, a polícia suspeita de envenenamento, e o corpo foi exumado na 5ª feira (9.out.25) para confirmar a causa da morte.
O delegado Halisson Ideiao classificou Ana Paula como uma mulher “fria e calculista”, afirmando que ela testou o veneno em 10 cachorros antes do crime. Na casa dela, foram apreendidos frascos de terbufós, um agrotóxico semelhante ao chumbinho.
As autoridades apuram ainda outros três casos de envenenamento ligados à suspeita em Guarulhos (SP). Ana Paula já havia sido presa por tentativa de homicídio e é tratada pela polícia como “serial killer”. Já Michele foi detida na porta da faculdade onde estuda, no Engenho Novo, e deverá responder por homicídio qualificado e associação criminosa.