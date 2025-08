Anderson mata Cinira a facadas, se esfaqueia, toma veneno e morre em MS

Anderson Aparecido de Olanda, de 41 anos, matou a ex-mulher Cinira de Brito, de 44, a facadas na tarde de 5ª feira (31.jul.25), em Ribas do Rio Pardo, e em seguida atentou contra a própria vida. Ele morreu horas depois, na Santa Casa de Campo Grande.

Segundo as investigações, o crime teria sido premeditado. Anderson atraiu Cinira até a casa dele sob o pretexto de que ela buscaria alguns pertences.

A vítima chegou ao local acompanhada da cunhada e foi surpreendida pelo ex, que estava escondido no quintal com uma faca. Ela foi atingida por cinco golpes, que acertaram as pernas e o abdômen.

A cunhada conseguiu fugir e pedir ajuda, mas Cinira morreu ainda no local. Após o ataque, Anderson desferiu facadas contra si mesmo e ingeriu veneno.

Foi socorrido e levado para Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o hospital, ele sofreu três paradas cardíacas antes de morrer.

Antes do crime, Anderson havia divulgado em grupos de WhatsApp uma “carta aberta” na qual fazia acusações e anunciava a intenção de matar a ex-companheira.

Cinira é a 20ª vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul somente neste ano.