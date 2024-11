Foragido condenado a 20 anos morre em confronto com o Garras em MS

Um homem de 37 anos, foragido do sistema prisional de Goiás, morreu em confronto com policiais do Garras (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) na tarde de 5ª feira (28.nov.24), no bairro Santo Eugênio, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, o homem possuía uma condenação de 20 anos por crimes como tráfico de drogas, roubo qualificado e uso de arma de fogo. Evadido do sistema prisional, ele teria se mudado para Mato Grosso do Sul há cerca de seis meses.

Durante investigações, os policiais identificaram a residência do suspeito, localizada na Rua Frentine. No momento da abordagem, o homem resistiu à prisão e teria acionado o gatilho de um revólver, levando ao confronto. Ele foi atingido, socorrido e levado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na casa onde o confronto ocorreu, a polícia apreendeu drogas, uma balança de precisão e armas. A mãe do suspeito, além de outras testemunhas, foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos.