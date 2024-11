Homem morre em confronto com a PM após tentar roubar carro da esposa

Um homem de 34 anos morreu em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar na tarde desta 2ª feira (25.nov.24), no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande. O indivíduo era suspeito de tentar roubar o carro da própria esposa no domingo (24.nov.24), além de ter efetuado disparos de arma de fogo durante o incidente. O casal estaria em processo de separação.

Moradores da região, temerosos devido ao histórico do suspeito, acionaram a polícia. Segundo relatos, ele era conhecido por causar medo na vizinhança.Na tarde desta segunda, os policiais localizaram o homem em uma residência durante diligências. Armado com uma pistola, ele teria atirado contra os militares ao ser abordado.

Os policiais reagiram e atingiram o suspeito. Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso é investigado.