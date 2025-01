Funcionário leva coice e morre ao tentar 'estuprar' vaca após ordenha

Um trabalhador rural de 45 anos morreu na manhã de 4ª feira (8.jan.24) em uma fazenda no Núcleo Rural Laje da Jibóia, em Samambaia, no Distrito Federal. A 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul) investiga o caso, que envolve uma possível tentativa de abuso sexual contra uma vaca.

De acordo com o jornal Metrópoles, a Polícia Civil revelou que o homem morava e trabalhava na fazenda. Um colega de trabalho relatou que, no dia anterior, ambos consumiram bebida alcoólica juntos. Por volta das 5h da manhã seguinte, o homem levantou para tirar leite de duas vacas da propriedade, uma tarefa rotineira. Ele chegou a levar leite para o patrão e tomar café da manhã antes de voltar ao curral.

Quando o homem demorou a retornar da ordenha, um colega foi procurá-lo. Ele o encontrou caído, inconsciente, ao lado de uma das vacas. Próximo ao corpo, havia uma embalagem de preservativo, e a vítima estava usando uma camisinha. A suspeita é de que ele tenha tentado abusar do animal e sido atingido por um coice.

Ainda conforme o Metrópoles, ao ser encontrado, o homem estava sem sinais vitais, com os olhos semiabertos e uma secreção esverdeada saindo do nariz. Os moradores da fazenda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-DF), que tentou reanimá-lo por cerca de uma hora, mas o óbito foi confirmado no local. O caso é investigado.