Fuzileiro Naval de MS salva jovens de afogamento na Bahia

O sargento fuzileiro naval Hernani, natural de Aquidauana (MS), realizou um ato heroico ao salvar duas jovens que se afogavam no Rio Caraíva, no litoral da Bahia. O militar estava de férias no estado nordestino quando percebeu a situação e agiu rapidamente.

De acordo com o portal A Princesinha News, o incidente ocorreu em um trecho próximo à foz do rio, uma área conhecida pela forte correnteza. Hernani estava à beira do rio quando ouviu os gritos de socorro. Sem hesitar, ele se lançou na água e nadou cerca de 30 metros até alcançar as jovens e resgatá-las.

Atualmente, o sargento integra o 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas do Comando do Sexto Distrito Naval, em Ladário. Hernani destacou a essência do lema em latim dos fuzileiros navais, "Adsumus", que significa 'Aqui Estamos', e ressaltou a missão que guia os integrantes da corporação:

"Ninguém será deixado para trás quando um fuzileiro estiver por perto", declarou Hernani.