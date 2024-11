Gabriel atacou policial que o levava para corpo de delito, diz polícia

Gabriel Nogueira da Silva Matos, 27 anos, acusado do assassinato do médico Edvandro Gil Braz, de 54 anos, dentro de um posto de saúde na cidade de Douradina, morreu baleado pela Polícia Civil na noite de 2ª feira (18.nov.24), após atacar um dos investigadores enquanto era transportado.

Conforme o delegado Dermeval Inácio da Cruz Neto, Gabriel havia sido preso horas antes, logo após o crime, e estava sendo transferido para a delegacia na cidade vizinha de Itaporã, onde seria submetido ao exame de corpo de delito. No entanto, quando os policiais abriram o compartimento da viatura, ele tentou fugir e foi atingido por disparos, sendo socorrido e levado a um hospital em Itaporã, de onde foi transferido para o Hospital da Vida de Dourados e acabou morrendo.

“Após ser preso o autor do homicídio tentou fugir, mediante violência, ao ser levado para cadeia de Itaporã e nessa tentativa de fuga, entrou em luta corporal com os policiais que o conduziam, havendo um confronto no qual ele foi alvejado e socorrido ao hospital com vida. Foi informado pela equipe médica que ele estava estável e não corria risco de morte. Horas depois, já na cidade de Dourados, ele foi a óbito por circunstâncias ainda desconhecidas”, diz o delegado em nota.

O crime

Conforme já noticiado, o médico Edivandro Gil Brás foi brutalmente assassinado a facadas dentro de um posto de saúde na cidade de Douradina, município distante 195 quilômetros de Campo Grande, na manhã de segunda.

O suspeito, Gabriel Nogueira da Silva Matos, que estava na fila para atendimento, invadiu o consultório e atacou o médico com várias facadas. Testemunhas relataram que Edivandro não teve chance de se defender.

Após cometer o crime, Gabriel furtou uma bicicleta para fugir, mas foi capturado pela Polícia Civil em uma lavoura nas proximidades da cidade. Durante a prisão, ele confessou o assassinato, alegando que a motivação estaria ligada a um atendimento médico realizado há mais de três anos.

“O autor do homicídio evadiu-se do local, utilizando-se de uma bicicleta furtada. A Polícia Civil foi acionada logo em seguida e fez diligências para localizá-lo e obteve êxito, localizando o autor do homicídio em uma lavoura de soja nas proximidades. Esse indivíduo foi conduzido até a delegacia, foi lavrado o auto de prisão em flagrante e foi representado pela sua prisão preventiva”, explicou o delegado.