Garoto quis jogar corpo dos pais aos porcos e foi incentivado pela namorada

Durante coletiva de imprensa realizada nesta 3ª feira (1º.jul.25), o delegado Carlos Augusto Guimarães, titular da 143ª Delegacia de Polícia de Itaperuna (RJ), revelou detalhes sobre o caso em que um adolescente de 14 anos matou a tiros o pai, a mãe e o irmão caçula de apenas 3 anos.

A investigação aponta que o crime foi incentivado diretamente pela namorada do garoto, uma adolescente de 15 anos, moradora de Água Boa (MT), que também chegou a planejar a morte dos próprios pais.

Segundo o delegado, os perfis dos adolescentes nas redes sociais já apresentavam sinais de alerta. “Essa análise do conteúdo das conversas foi feita pelo perfil do Instagram, e já dá pra perceber a exposição de conteúdos violentos, inclusive conhecimentos de um filme que fala sobre assassinatos e mortes, enfim”, afirmou Guimarães, conforme divulgado pela CNN.

A polícia descobriu que o casal tratava os assassinatos como se fossem parte de um jogo. Após cometer os crimes, o adolescente enviou uma foto da cena do crime para a namorada, mostrando os corpos ensanguentados dos pais e do irmão. Em resposta, a jovem demonstrou frieza: sentiu “nojo” da imagem e reclamou da demora do garoto em responder as mensagens. Em outro momento, ao ouvir um áudio em que o menino dizia “matei meu pai”, ela respondeu: “atira nela agora”, referindo-se à mãe.

Além do triplo homicídio, os dois chegaram a planejar a morte da avó do garoto, mas desistiram por medo de chamar atenção. Também cogitaram jogar os corpos dos pais aos porcos e montar uma cena falsa, colocando a arma na mão do irmão menor para simular um acidente. “Ela foi partícipe, porque não só planejou junto com o outro adolescente, como induziu e instigou a todo momento”, destacou o delegado.

Ainda de acordo com a CNN, o relacionamento entre os dois começou há cerca de seis anos, por meio de jogos online, mas se intensificou no último ano. Apesar de nunca terem se encontrado pessoalmente, a jovem pressionava o garoto a provar seu amor com frases como “ser homem” e apresentava um “ultimato” para que o relacionamento só continuasse caso ele fosse até o Mato Grosso. “Os pais proibiam esse contato entre eles. Houve um ultimato a cerca do término do relacionamento caso não se encontrassem pessoalmente, se dado pela própria adolescente”, relatou o delegado.

As conversas revelaram ainda que o plano incluía o uso de R$ 33 mil do FGTS do pai morto para bancar a viagem do garoto até Água Boa (MT), onde também levaria a arma usada nos assassinatos para matar a mãe da namorada.

A jovem foi apreendida na 2ª feira (30.jul.25) em Mato Grosso e está à disposição da Justiça. O adolescente segue internado provisoriamente no Rio de Janeiro. A Polícia Civil ainda apura se há outras pessoas envolvidas e como a influência dos conteúdos digitais e o isolamento social contribuíram para a radicalização do casal.