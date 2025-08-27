Gerbeson, de 26, mata esposa Ivanilde, de 42, com tábua de carne

Ivanilde Souza da Silva, de 42 anos, foi morta com golpes de tábua de cortar carne na cabeça, dentro da própria casa, na noite de 3ª feira (26.ago). O principal suspeito é o marido, Gerbeson do Nascimento Soares, de 26 anos, que está foragido.
O crime aconteceu na Travessa do Chicão, bairro Belo Jardim I, no Segundo Distrito de Rio Branco, no Acre.
De acordo com a Polícia Militar do Acre (PM-AC), uma testemunha ligou para a polícia após ver Gerbeson sair correndo de casa após uma discussão, por volta das 18h30.
A testemunha também relatou ter entrado na casa e ter encontrado Ivanilde caída na cama, com a tábua de cortar carne ao lado, suja de sangue e um intenso sangramento vindo de deformações na cabeça da vítima.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a PM foram acionado por volta das 21h e, ao chegarem, Ivanilde já estava morta.
A polícia verificou que a mulher foi morta no mesmo dia em que foi buscar o suspeito no hospital, depois de ele ter sofrido uma overdose.