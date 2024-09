Ginecologista é acusado de abusar de pacientes durante exames de toque

Um ginecologista está sendo investigado pela Polícia Civil e pelos Ministérios Públicos do Distrito Federal (MPDFT) e de Goiás (MPGO) por suspeita de abuso sexual durante consultas ginecológicas. O médico já foi denunciado em Goiás.

De acordo com o jornal Metrópoles, as investigações tiveram início após pacientes relatarem terem sido vítimas de toques indevidos e comportamentos inapropriados por parte do profissional durante exames.

Uma das vítimas registrou ocorrência na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), detalhando que o abuso ocorreu durante uma consulta para a colocação de DIU em uma clínica particular da Asa Norte. Segundo o relato, o médico teria se aproveitado do exame de toque para cometer o abuso.

A paciente afirmou ter ficado em choque, sentindo-se mal e sem reação, encerrando o exame imediatamente.

A paciente também relatou que, em consultas anteriores, o médico sempre estava acompanhado de uma enfermeira, o que não aconteceu no dia do incidente. As investigações continuam para apurar os casos denunciados.

Com informações do Metrópoles