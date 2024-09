Golpista usava documentos falsos para emitir títulos em nome de terceiros

Um homem que não teve a identidade divulgada foi preso pela Polícia Federal nesta 2ª feira (30.set.24), acusado de usar documentos falsos para emitir títulos eleitorais de terceiros. A prisão foi realizada no âmbito da Operação Fake Name, com o objetivo de combater crimes eleitorais em Pirenópolis (GO).

A ação resultou no cumprimento de dois mandados judiciais, sendo um de busca e apreensão e outro de prisão preventiva contra o homem investigado por possuir diversos títulos eleitorais emitidos de maneira fraudulenta.

De acordo com as investigações, o indivíduo utilizava documentos falsos para emitir esses títulos em nome de terceiros. Durante a operação, os policiais apreenderam na residência do investigado vários títulos eleitorais, R$ 1.500 em espécie, além de outros documentos obtidos ilegalmente.

O suspeito, que já tem antecedentes criminais por fraudes anteriores, foi preso e levado para a sede da Polícia Federal em Anápolis (GO). Ele poderá responder por crimes relacionados à falsificação de documentos e outros delitos identificados durante o andamento das investigações.