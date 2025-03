Governo de Goiás anuncia repasse de R$ 38 milhões à assistência social

Em evento realizado no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, na 2ª.feira (24.mar.25), o governador Ronaldo Caiado anunciou o repasse de R$ 38 milhões aos municípios goianos, com o objetivo de apoiar ações voltadas à assistência social. O Cofinanciamento de Assistência Social, que permite a transferência de recursos do governo estadual para as prefeituras, visa fortalecer as políticas públicas para famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Não vamos abrir mão de investir na pessoa, no cidadão. Nosso compromisso é garantir que os recursos cheguem efetivamente a quem mais precisa”, afirmou Caiado. Segundo o governador, a medida transforma o cofinanciamento em uma realidade concreta, proporcionando aos municípios os recursos necessários para estruturar e expandir suas políticas sociais, o que impactará positivamente a vida das famílias em situação de vulnerabilidade.

Para 2025, os R$ 38 milhões serão distribuídos entre 235 cidades goianas. O valor destinado a cada município será definido com base na comprovação da aplicação dos recursos do ano anterior. De acordo com Caiado, essa iniciativa fortalece a rede de proteção social e complementa ações estaduais como os programas Mães de Goiás, Aluguel Social, Goiás Por Elas e Dignidade.

“Esse investimento é mais um passo para garantir que nenhum goiano fique desamparado. Sabemos que os desafios são grandes, mas com planejamento e compromisso, conseguimos entregar resultados reais”, destacou o governador.

O secretário de Desenvolvimento Social de Goiás, Wellington Matos, ressaltou a importância da nova abordagem de gestão adotada pelo governo estadual. “Temos implementado uma nova forma de gestão, baseada na transparência, profissionalismo e eficiência. Isso tem evitado desperdícios e duplicidade”, afirmou Matos.

O Cofinanciamento de Assistência Social foi previamente anunciado durante o 1º Encontro de Gestores e Trabalhadores da Assistência Social de Goiás, ocorrido neste mês, que visou discutir melhorias nas políticas públicas e aprimoramento da administração do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Desde 2021, o governo de Goiás repassou R$ 101 milhões aos municípios, reforçando o compromisso com a redução da desigualdade social e o fortalecimento da assistência às famílias mais vulneráveis. Adriana Silva, primeira-dama de Acreúna e presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas-GO), destacou o impacto positivo desses recursos na vida das famílias. “Sabemos, na ponta, o impacto que esse recurso tem para as famílias mais vulneráveis. Com ele, conseguimos ampliar atendimentos, garantir apoio às pessoas que mais precisam e fortalecer a gestão da assistência nos municípios”, agradeceu Silva.

Com os novos repasses, a expectativa é de que o governo de Goiás continue a expandir suas ações sociais e a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, com foco no combate à desigualdade e no suporte às famílias em situação de risco.