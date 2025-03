Grávida mata marido que estava a agredindo; deu 8 tiros (vídeo)

Uma mulher grávida matou a tiros o marido em Valparaíso (GO). Ela disparou 8 vezes e acertou 4.

A execução ocorreu na manhã do domingo (23.mar.25), após ele jogar pedras no portão dela, no Setor Esplanada 2. A arma do crime pertencia ao marido. Ele usava para a ameaçar quando ele a agredia.

Um vídeo do circuito segurança mostra o homem a agredindo antes de ela efetuar os tiros contra o sujeito. Eis:

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

A mulher tem um filho com deficiência, oriundo do relacionamento com o executado. O filho que ela está esperando também é do morto.

Ela pagou uma fiança de dois salários mínimos e foi liberada no dia do crime.

A mulher responderá por homicídio privilegiado, quando o crime ocorre por forte emoção, após injusta provocação da vítima.