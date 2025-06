Greison é assassinado a tiros de espingarda durante a festa de noivado da filha

Greison Fernandes Camargo, de 38 anos, foi assassinado a tiros na noite do sábado (7.jun.25), durante a festa de noivado da sua filha, no Porto Caiuá, zona rural do município de Naviraí (MS).

Segundo a Polícia Civil, Antônio, de 43 anos, foi preso pelo assassinato, enquanto dormia em casa e alegou não se lembrar do assassinato. Ele é tio da noiva.

Greison foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu no local. O tiro teria atingido a nuca da vítima.

Durante buscas pelo autor, equipes da Polícia Militar o encontraram na casa de a espingarda calibre 28 utilizada no assassinato além de cartuchos, dois deles deflagrados.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Sílvio Ramos, as investigações iniciaram nesta 2ª feira (9.jun.25).

O suspeito, que não tem antecedentes criminais, passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva.

Na delegacia, ele alegou não se recordar dos fatos. “A princípio, ele alega que toma remédios controlados e não lembra do ocorrido”, explicou o delegado.

O suspeito foi autuado por homicídio qualificado por motivo que dificultou a defesa da vítima.