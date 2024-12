Grupo aumentou em 1.000% gastos com combustíveis para comprar votos

A Polícia Federal cumpriu nesta 4ª feira (11.dez.24) em Naviraí, a 359 quilômetros de Campo Grande, 10 mandados de busca e apreensão no âmbito de uma investigação sobre corrupção eleitoral durante as eleições municipais de 2024.

A operação é um desdobramento de apurações iniciadas na véspera das eleições e deflagradas na semana seguinte, que revelaram indícios de um esquema de compra de votos utilizando abastecimentos de combustível em nome de um clube esportivo local.

As investigações apontaram para uma organização criminosa que ia além do fornecimento de combustíveis. Os gastos com combustível, usados para atrair eleitores, representaram um aumento de mais de 1.000% em relação à média de despesas do clube esportivo.

Além disso, o esquema envolvia transporte de eleitores no dia da votação, emissão de falsos atestados médicos e distribuição de dinheiro para eleitores e intermediários.

A logística incluía o envolvimento de outros intermediadores e a articulação para garantir que os eleitores beneficiados comparecessem às urnas. Segundo a Polícia Federal, essas práticas violam gravemente a legislação eleitoral e comprometem o princípio democrático.

De acordo com a PF, a compra de votos é crime que subverte a igualdade de condições entre candidatos, compromete a legitimidade do processo eleitoral e favorece interesses privados em detrimento do bem coletivo. Segundo as autoridades, essas práticas enfraquecem a confiança pública nas instituições e perpetuam desigualdades sociais.