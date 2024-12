Grupo roubou menor para apagar provas de namoro dele com político

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Aparecida de Goiânia, deflagrou nesta 5ª feira (12.dez.24) a Operação Peneira, que resultou no cumprimento de três mandados de prisão e três de busca e apreensão. Os alvos são suspeitos de roubo majorado e ameaça com o uso de armas de fogo contra um adolescente no município.

De acordo com as investigações, o crime teve como objetivo apagar vídeos, fotos e mensagens armazenados em dispositivos eletrônicos e na nuvem (iCloud), buscando ocultar uma suposta relação íntima entre o adolescente e um parlamentar que não teve a identidade revelada.

Os suspeitos teriam restringido a liberdade da vítima, utilizando armas de fogo para coagi-la a entregar os aparelhos e fornecer as senhas de acesso. A DPCA de Aparecida identificou e localizou os envolvidos após intensa apuração.

O caso segue em investigação, com a delegacia analisando outros possíveis crimes relacionados ao custodiado e envolvendo a mesma vítima.