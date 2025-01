Helicóptero com piloto de Dourados cai e casal morre em SP

Na noite de 5ª feira (16.jan.25), um helicóptero com quatro ocupantes caiu em uma área de mata em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo. Os destroços da aeronave foram localizados somente na manhã desta 6ª feira (17.jan.25), com duas pessoas mortas e duas feridas.

Entre os sobreviventes está o piloto Edenilson de Oliveira Costa, natural de Dourados, mas residente no interior de São Paulo, e uma menina de 11 anos. Ambos foram socorridos ao Hospital das Clínicas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto foi resgatado consciente, caminhando e conversando com os policiais. A criança foi retirada do local em uma maca.

O empresário André Feldman e sua esposa, Juliana Elisa Alves Maria Feldman, pais da menina sobrevivente, morreram. Os corpos foram encontrados próximos aos destroços da aeronave.

O acidente

Conforme o G1, o helicóptero, de matrícula PR-WVT, decolou do Campo de Marte, em São Paulo, com destino à cidade de Americana, no interior do estado. Por volta das 23h28, a aeronave perdeu sinal de GPS em uma região de mata fechada no Morro Tico-Tico, nas proximidades do Conjunto Habitacional Nosso Teto. A queda foi confirmada, e equipes de resgate iniciaram as buscas, que duraram até a manhã seguinte.

O local do acidente foi acessado por equipes do Comando de Aviação da PM e pela concessionária CCR, que interditou um trecho da Rodovia dos Bandeirantes, no km 30, para facilitar os trabalhos de resgate. Estiveram presentes no local equipes dos Bombeiros, da Defesa Civil e da Polícia Militar.

Investigação em andamento

A Força Aérea Brasileira (FAB) enviou uma aeronave do Terceiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação para auxiliar no resgate. Além disso, o Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV) foi acionado para realizar a Ação Inicial da ocorrência.

Segundo a FAB, a investigação utilizará técnicas específicas para coletar e confirmar dados, preservar os elementos do acidente e levantar informações necessárias para determinar as causas da queda. “Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação”, informou a instituição.

O caso segue sob investigação para esclarecer os motivos que levaram à queda da aeronave.