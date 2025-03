Homem de 57 anos Ã© preso apÃ³s jogar gato de janela de apartamento no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA/CEPEMA), prendeu preventivamente nesta 4ª feira (26.mar.25) um homem de 57 anos, indiciado por maus-tratos e morte de gatos em uma residência localizada na QR 403, em Samambaia.

A investigação teve início após denúncia feita à Delegacia Eletrônica. Imagens de câmeras de segurança registraram, na madrugada de 20 de fevereiro, um gato caindo ou sendo arremessado de um apartamento. Horas depois, o morador foi flagrado voltando ao local da queda.

O animal ferido foi resgatado por vizinhas e levado a uma clínica veterinária, onde segue em tratamento. Ao chegar ao imóvel, os policiais encontraram o local em situação insalubre, com lixo acumulado, paredes e teto danificados. Apenas um filhote de gato foi localizado vivo. Confrontado com imagens do animal socorrido, o homem reconheceu que era seu gato de estimação.

Durante as buscas, ele afirmou que um segundo gato havia morrido por envenenamento e indicou onde estariam enterrados outros dois felinos. Diante das evidências, foi autuado em flagrante por duas ocorrências de maus-tratos, com base no artigo 32, §1º-A, da Lei 9.605/98.

A prisão preventiva foi decretada pelo Judiciário após o descumprimento de medidas cautelares. Mesmo proibido de manter animais, o investigado retornou à residência com três filhotes de cachorro, além de ter rompido a tornozeleira eletrônica em duas ocasiões e desrespeitado o recolhimento domiciliar noturno.