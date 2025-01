Homem é arrancado de moto e sequestrado por encapuzados na fronteira

Na tarde de 3ª feira (14.jan.25), um homem de 50 anos foi sequestrado em Ponta Porã, município que faz fronteira com Pedro Juan Caballero, a 315 quilômetros de Campo Grande.

Ele foi abordado e levado por quatro homens encapuzados que o arrancaram da moto em frente a um posto de gasolina, sem que ele sequer tivesse chance para se defender.

Testemunhas relataram que a vítima foi tirada de sua moto por indivíduos que estavam em um veículo Fiat Toro. O veículo foi deixado ligado no meio da pista, com o capacete e o tênis do homem abandonados próximos ao local.

Até o momento, a família não recebeu qualquer contato dos sequestradores e segue em busca de informações sobre o paradeiro da vítima. As autoridades ainda não têm pistas sobre as motivações do crime. O caso é investigado.