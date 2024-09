Operação prende 10 envolvidos no sequestro e morte de 2 irmãs no MT

Ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar prendeu em flagrante os membros de facção que sequestraram e mataram as irmãs Rayane Alves Porto, de 25 anos, e Rithiele Alves Porto, de 28, na cidade de Porto Esperidião, no Mato Grosso. Segundo nota, 10 pessoas foram detidas por envolvimento no caso, incluindo quatro menores de idade.

As prisões e apreensões ocorreram nas cidades de Cáceres e Porto Esperidião. Os adultos envolvidos foram autuados pelos crimes de sequestro e cárcere privado, tortura, duplo homicídio, homicídio tentado, lesão corporal, associação criminosa e corrupção de menores. Já os adolescentes responderão por atos infracionais análogos aos mesmos delitos.

O crime

Rayane e Rithiele foram assassinadas na madrugada do sábado (14.set.24), após saírem de um festival de pesca em Porto Esperidião. As irmãs estavam acompanhadas de dois rapazes quando foram rendidas pelos criminosos e levadas para uma casa na região central da cidade.

No local, as irmãs foram brutalmente torturadas e mortas com golpes de faca. Um dos homens que estava com elas também foi torturado, tendo uma das orelhas e um dedo parcialmente cortados. O outro rapaz sequestrado conseguiu escapar ao pular o muro da casa e pedir ajuda.

De acordo com as investigações preliminares, o crime teria sido motivado por uma foto em que as irmãs faziam gestos supostamente associados a uma facção rival dos criminosos. A polícia segue realizando diligências para identificar a possível participação de outras pessoas no crime.

Rayane era candidata a vereadora pelo partido Republicanos e, junto com a irmã, participava da administração de um circo e tinha canais nas redes sociais, por onde compartilhavam o dia a dia.