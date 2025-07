Homem é envenenado com chumbinho em carreteiro e esposa é presa em MS

Um homem foi internado em estado grave após ingerir arroz carreteiro supostamente contaminado com veneno, em uma propriedade rural de Angélica. O caso ocorreu na 4ª feira (24.jul.25) e é investigado pela Polícia Civil. A principal suspeita é a ex-companheira da vítima, que foi presa preventivamente.

De acordo com o registro policial, o casal estava em um sítio quando a mulher utilizou veneno do tipo "chumbinho" para eliminar um animal na propriedade. Em depoimento, ela afirmou que, posteriormente, teria preparado o almoço e suspeita que o produto possa ter entrado em contato com a comida de forma acidental. O prato servido foi um arroz carreteiro.

Horas após a refeição, o homem passou a apresentar sintomas típicos de intoxicação, como vômitos e suor excessivo. Ele foi socorrido pela própria ex-companheira, que o levou ao hospital de Angélica. Diante da gravidade do quadro clínico, a vítima precisou ser entubada e transferida em vaga zero para o Hospital Regional de Nova Andradina, onde segue internada sob observação.

A mulher chegou a deixar o hospital alegando que buscaria documentos e pertences do ex-companheiro, mas retornou e entregou aos policiais o recipiente contendo o veneno. À polícia, ela negou ter envenenado o homem de forma proposital, alegando que o resíduo do chumbinho pode ter permanecido em suas mãos durante o preparo da refeição.

Apesar da alegação, a mulher foi detida em flagrante e conduzida à delegacia. Conforme informado por um amigo da vítima à polícia, o casal vivia em conflito e havia se separado recentemente após constantes desentendimentos.

A Polícia Civil investiga o caso e aguarda laudos toxicológicos que devem confirmar se houve, de fato, envenenamento. A suspeita poderá responder por tentativa de homicídio, caso fique comprovada a intencionalidade no ato.