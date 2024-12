Homem é preso após abusar de inquilina venezuelana e ameaçar despejo

Um homem de 51 anos foi preso pela Polícia Militar na madrugada de 2ª feira (16.dez.24), no bairro Cascavel Velho, em Cascavel (PR), após ser acusado de abusar de uma mulher de 33 anos.

Conforme o Metrópoles, a vítima, de nacionalidade venezuelana, relatou que o suspeito, proprietário do imóvel onde ela reside, passou as mãos em seu corpo e fez ameaças de despejo caso ela se recusasse a manter relações sexuais com ele.

Diante da situação, a mulher acionou a Polícia Militar. Ao chegarem ao local, os agentes foram agredidos pelo homem, que estava alterado e resistiu à prisão, resultando em ferimentos leves. O socorro foi chamado até a delegacia para prestar atendimento médico ao suspeito, mas ele recusou o socorro.

O homem foi encaminhado à delegacia sob suspeita dos crimes de abuso sexual, ameaça, agressão contra os policiais e resistência à prisão. A vítima também foi levada para prestar depoimento e receber atendimento psicológico.