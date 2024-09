Agindo no MS, bando aliciava mulheres para exploração sexual na Europa

A Operação Rapax, deflagrada na 5ª feira (26.set.24) pela Polícia Federal, teve como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro. A ação cumpriu seis mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Goiás, Paraná e Mato Grosso do Sul, além de um mandado de prisão preventiva e bloqueios de valores e carteiras de criptomoedas, que podem totalizar até R$ 26 milhões. Também foram impostas medidas cautelares diversas de prisão aos investigados.

A investigação revelou a existência de uma organização criminosa com sede no Brasil e ramificações na Europa, em países como Croácia e Bélgica. O grupo era responsável pelo aliciamento, recrutamento e agenciamento de mulheres brasileiras, que eram enviadas para a Europa com o propósito de exploração sexual e trabalho forçado. Além disso, a quadrilha utilizava um esquema financeiro complexo, envolvendo criptomoedas e fraudes com empresas de fachada, para internalizar e dividir os lucros do crime.

A operação contou com o apoio da Europol e de autoridades policiais da Bélgica e Croácia, cooperação que foi fundamental para identificar o núcleo europeu da organização. As investigações continuam, com a análise do material apreendido e outras medidas investigativas em andamento.