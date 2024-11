Homem é preso após queimar seio da ex com isqueiro e furtar casa dela

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Bataguassu efetuou na manhã desta segunda-feira (18.nov.24), a prisão preventiva de um homem de 40 anos, acusado de violar reiteradamente uma medida protetiva concedida a favor de sua ex-companheira. Ele há havia queimado o seio dela com um isqueiro.

De acordo com a polícia, o suspeito ignorou as restrições e continuou a ameaçar e agredir a vítima, chegando ao extremo de invadir sua casa e queimá-la no seio um isqueiro. A situação se agravou na madrugada do dia 14, quando, sob efeito de álcool e drogas, o autor invadiu a residência e agrediu fisicamente a vítima.

Após o ataque, ela conseguiu fugir e buscar abrigo em São Paulo. Além disso, investigações revelaram que o homem possuía uma cópia da chave da casa da vítima, usando-a para entrar no imóvel e furtar pertences, que posteriormente trocava por drogas.

Diante da gravidade e da reincidência dos atos, a polícia solicitou a prisão preventiva, que foi imediatamente autorizada pela Justiça. O acusado foi detido e encaminhado ao sistema prisional, onde aguardará os desdobramentos do processo judicial.