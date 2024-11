Homem é preso por 'ajeitar pênis' e tocar perna de passageira em Goiás

Na manhã desta 2ª feira (4.nov.24), a Polícia Civil de Goiás prendeu em flagrante um homem de 59 anos pelo crime de importunação sexual, durante trajeto em um ônibus de transporte coletivo em Aparecida de Goiânia. A prisão foi realizada pela 3ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP) do município, após o suspeito ser denunciado pela vítima, que relatou o comportamento constrangedor do homem.

De acordo com a Polícia Civil, o acusado sentou-se ao lado da mulher e manteve uma sacola no colo, realizando movimentos com o órgão genital e, de forma repetida, tocando a perna da vítima. Sentindo-se desconfortável, a vítima se levantou e, ao perceber que sua calça estava molhada, relatou o ocorrido ao motorista do ônibus.

A polícia foi acionada de imediato, e o homem foi detido em flagrante. Ele foi autuado pelo crime de importunação sexual, conforme o artigo 215-A do Código Penal, que prevê pena de até cinco anos de prisão. O acusado foi encaminhado à custódia, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.