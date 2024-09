Tarado é suspeito de criar fotos pornográficas com 16 mulheres em MS

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá, a 429 quilômetros de Campo Grande, iniciou nesta semana um inquérito policial para investigar um caso de montagens fotográficas indevidas envolvendo, até o momento, 16 mulheres residentes na cidade.

As vítimas relataram que tiveram suas imagens manipuladas digitalmente para parecerem estar nuas. As fotos, retiradas de redes sociais, foram alteradas com o uso de inteligência artificial, violando a privacidade e integridade das envolvidas.

O caso foi denunciado na última 2º feira (9.set,24), e as vítimas já foram ouvidas pela delegada Camila Gerarde, responsável pela investigação. O autor das manipulações está sendo investigado por crimes previstos no Código Penal, como o "registro não autorizado da intimidade sexual" (Artigo 216-A § 2) e por "armazenar material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes" (Artigo 241-B do ECA - Lei nº 8.069/90).