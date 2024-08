Homem é sequestrado, deixado nu e torturado até sangrar dentro de banheiro na fronteira

Na manhã de 6ª feira (16.ago.24), três homens foram presos em flagrante em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, a 315 quilômetros de Campo Grande, após sequestrar e torturar um homem em um estabelecimento comercial na área norte da cidade. O crime, que chocou a comunidade local, foi descoberto após uma denúncia anônima de agressão.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 10h22, e ao chegar ao local, inicialmente não encontrou nada de suspeito. No entanto, um transeunte informou aos policiais ter visto um homem sendo levado à força para dentro de um estabelecimento próximo.

Com o apoio da equipe do canil, os policiais entraram no local e encontraram a vítima, um homem cujo nome não foi divulgado, amarrado e amordaçado dentro de um banheiro. Ele estava nu, com as mãos e os pés amarrados, a boca amordaçada e sob um chuveiro, completamente molhado. A vítima apresentava um corte no rosto e marcas de sangue, além de reclamar de dores nas costelas, embora tenha recusado atendimento médico.

Os três suspeitos, que também não tiveram os nomes divulgados, estavam no local no momento da chegada da polícia e foram presos em flagrante. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.