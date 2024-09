Homem invade casa, estupra e rouba idosa de 72 anos em Corumbá

Uma idosa de 72 anos foi vítima de um crime brutal na madrugada do último sábado (7) em Corumbá, quando sua casa foi invadida por um homem que a estuprou e roubou. O criminoso cortou a cerca de segurança para entrar na residência, cometeu o abuso sexual e levou o celular da vítima, além de obter sua senha bancária.

A delegada Camilla Gerarde, responsável pela investigação, acionou imediatamente a perícia e solicitou o exame de corpo de delito da vítima. No local do crime, foram coletados diversos vestígios, como sangue, fios de cabelo e roupas íntimas, que podem ajudar na identificação do autor.

Após intensas investigações, a Polícia Civil localizou o suspeito em um hotel no centro da cidade. Ele estava em posse do celular roubado e da senha bancária anotada em um papel. Na delegacia, o homem confessou o crime e permitiu a coleta de material genético, que será utilizado para confronto com os vestígios encontrados na cena do crime.

A vítima reconheceu o autor, que foi preso em flagrante pelos crimes de estupro, roubo qualificado, cárcere privado e ameaça. A polícia solicitou a conversão da prisão em preventiva, e o acusado permanece à disposição da Justiça.