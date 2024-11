Homem mata colega a facadas após briga em alojamento e é preso em MS

Um homem foi morto a facadas pelo colega de trabalho na noite de 4ª feira (20.nov.24), em um alojamento coletivo na cidade de Taquarussu, a 325 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu após um desentendimento entre os dois. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações da Polícia Civil, o autor, identificado como L.G.S.G., de 29 anos, desferiu um golpe de faca na região lombar da vítima e fugiu do local levando a arma do crime. A Delegacia de Taquarussu, com o apoio do 2º Grupamento da Polícia Militar e da Força Tática do 8º Batalhão da Polícia Militar, iniciou as buscas e prendeu o suspeito poucas horas após o homicídio.

Durante a operação, os policiais localizaram o autor em uma residência. No local, foi apreendida uma bainha ensanguentada, reconhecida por testemunhas como pertencente ao suspeito e utilizada para guardar a faca do crime.

L.G.S.G. foi preso em flagrante e encaminhado ao 1º Distrito Policial de Nova Andradina, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.