Homem morre após ataque de abelhas durante fuga da PRF em MS

Um homem de 38 anos morreu na tarde de 3ª feira (3.dez.24) após ser atacado por abelhas enquanto fugia de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Nova Andradina, a 298 km de Campo Grande. O caso ocorreu na entrada de uma fazenda, onde o motorista tentou se esconder em uma área de mata.

Segundo a PRF, o homem abandonou o VW Gol que dirigia e adentrou o matagal, onde acabou encontrando caixas de abelhas criadas no local. Mesmo sob intenso ataque dos insetos, ele permaneceu próximo ao enxame na tentativa de evitar a prisão, ignorando as orientações dos policiais para sair do local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu socorrê-lo, mas devido às inúmeras ferroadas, o homem não resistiu e morreu no local. Um policial rodoviário federal também precisou de atendimento médico após ser picado cerca de 70 vezes na região do rosto.

A PRF explicou que a perseguição ocorreu durante uma operação de combate ao narcotráfico na BR-376, quando foi dada a ordem de parada ao veículo do suspeito. Após o resgate, os agentes realizaram uma vistoria no carro abandonado e encontraram tabletes de maconha escondidos no interior do veículo.

O caso segue sob investigação pelas autoridades competentes.