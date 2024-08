Homem tenta empréstimo na Caixa Econômica usando comprovante de renda falso em MS

A Polícia Civil prendeu um homem de 32 anos acusado de usar um documento falso. A prisão foi realizada pela Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, na sexta-feira passada.

De acordo com as investigações, o suspeito teria comparecido a uma agência da Caixa Econômica Federal em Nova Andradina, portando um comprovante de renda falsificado, com a intenção de obter um empréstimo pessoal. Durante a análise dos documentos, os funcionários do banco identificaram a possível falsificação e acionaram a Polícia Judiciária.

Uma equipe da SIG foi imediatamente ao local e confirmou a fraude. O suspeito confessou ter adquirido os documentos falsos pela internet, com o objetivo de conseguir o empréstimo.

Ele foi preso em flagrante pela Polícia Civil, mas a investigação será conduzida pela Polícia Federal, que é responsável por casos que envolvem crimes contra instituições financeiras federais.