Homem tenta estuprar e enforca trans dentro de semiaberto em MS

Na última 6ª feira (22.nov.24), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados, prendeu em flagrante um homem de 38 anos acusado de tentativa de estupro e ameaça contra uma interna transexual de 24 anos no Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto local.

O crime aconteceu durante a madrugada, quando o autor teria tocado a vítima enquanto ela dormia e tentado consumar o ato ao enforcá-la. A vítima foi salva por outras duas internas transexuais, que intervieram ao ouvir os pedidos de socorro.

Segundo o relato da vítima, no dia anterior ela já havia negado avanços sexuais do autor. Durante o ataque, conseguiu acordar as colegas de cela chutando a cama de cima do beliche. Pela manhã, foi ameaçada de represálias caso denunciasse o ocorrido.

Temendo pela segurança, a vítima só pediu ajuda depois que o autor deixou a cela para realizar trabalho externo. Ela enviou um bilhete manuscrito à assistência social pedindo socorro. O relato foi confirmado pelas duas testemunhas que ajudaram a evitar o crime.

O homem foi localizado no bairro Jardim dos Cristhais, enquanto realizava o trabalho externo, e preso em flagrante. Apesar de negar o ocorrido durante o interrogatório, foi autuado pelos crimes de tentativa de estupro e ameaça.