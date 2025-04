Idoso é suspeito de matar cão com golpe de facão e paulada em MS

A Polícia Civil de Coxim investiga um idoso suspeito de matar um cachorro com golpe de facão e paulada. De acordo com a Polícia Militar, o tutor do animal, de 21 anos, relatou que o fato começou no dia 24 de abril, quando o cão teria latido para um idoso que passava pela rua.

O suspeito, irritado, teria desferido um golpe de facão nas costas do animal, causando um corte profundo. Dois dias depois, em 26 de abril, o idoso teria voltado ao local e atacado novamente o cachorro, dessa vez utilizando um pedaço de madeira.

Conforme o site Coxim Agora, as agressões teriam provocado fraturas nas costelas do animal, que passou a vomitar sangue e morreu antes de receber atendimento veterinário. Após a morte do cão, o tutor tentou localizar o suspeito em uma chácara onde ele trabalha, sem sucesso.

No dia seguinte, ao avistá-lo novamente, tentou detê-lo, mas desistiu ao perceber que o homem portava um canivete. A Polícia Militar foi acionada. Testemunhas relataram que o idoso, que mora e trabalha na região rural, já havia demonstrado comportamento agressivo em outras ocasiões, chegando a jogar pedras contra cães da mesma residência.

Um inquérito foi instaurado para investigar o crime de maus-tratos contra animais.