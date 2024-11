Inconformado com divórcio, homem atropela e mata 35 pessoas na China

Um motorista deliberadamente atropelou dezenas de pessoas em um centro esportivo na cidade de Zhuhai, no sul da China, matando 35 delas nesta 3ª feira (12.nov.24) e deixando outras 43 feridas.

O crime ocorreu enquanto as vítimas se exercitavam no local. Segundo a polícia, o autor, um homem de 62 anos, invadiu o local e cometeu o ato motivado por insatisfação com um recente acordo de divórcio.

De acordo com o G1, o suspeito foi preso imediatamente após o ataque. O presidente Xi Jinping pediu que o responsável seja punido severamente e ordenou esforços para o tratamento dos feridos.